Wetter in Stuttgart: „Zickzackkurs der Temperaturen“ – Hält sich der Frühling?

Der Frühling in Stuttgart zeigt sich launisch: Nach sonnigen 21 Grad am Mittwoch bringt das Wochenende wechselhaftes Wetter. Was dahinter steckt.
Der Frühling ist in Stuttgart angekommen. Am diesem Mittwoch klettern die Temperaturen auf bis zu 21 Grad. Verantwortlich dafür ist das Hochdruckgebiet Quirin, das derzeit über Skandinavien liegt und mit seinen Ausläufern großen Teilen Deutschlands sonniges Wetter beschert. Dazu kommt ein mäßiger Wind aus nordwestlicher Richtung, der die grünen Blätter bei Geschwindigkeiten von maximal 40 km/h im Wind tanzen lässt.