Ein erstes Gewitter mit Platzregen und Hagel ist am frühen Mittag über Stuttgart gezogen. Die Wetterexperten geben für den Tagesverlauf keine Entwarnung.
Nach einer hochsommerlichen Pfingstferienwoche kam am Sonntagmittag die erste Abkühlung: Ein Gewitter mit Platzregen und leichtem Hagel ist über den Westen und Süden Stuttgarts bis hin nach Untertürkheim gezogen. Der Wetterumschwung werde im Tagesverlauf weiter mit starken Regenfällen und teils heftigen Gewittern übers Land ziehen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Bereits am Freitag und Samstag wüteten heftige Gewitter in Nordrhein-Westfalen.