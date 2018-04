Stuttgart Warnung vor starken Gewittern und Windböen

Von len 23. April 2018 - 11:15 Uhr

Nach den sommerlichem Temperaturen vom Wochenende folgen am Montag starke Gewitter. Foto: dpa

Nach dem Sommerwetter der letzten Tage wird es am Montag ungemütlich in Stuttgart. Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert Schauer und Gewitter.

Stuttgart - Am Sonntag blieb in Stuttgart das große Gewitter aus, dafür kann es am Montag ganz schön ungemütlich werden. Ganz so schlimm wie ursprünglich prognostiziert, wird es laut Clemens Steiner vom Deutschen Wetterdienst (DWD) aber nicht: „Wir haben jetzt schon deutlich kühlere Luftmassen, da fehlt dann die Explosivität.“

Mehr zum Thema

Trotzdem müssen die Stuttgarter ab 13 bis 14 Uhr mit starken Gewittern und Windböen von 60 bis 70 Kilometer pro Stunde rechnen. Der Regen setzt laut Steiner schon früher ein. Innerhalb der nächsten Stunden sei mit den ersten Schauern zu rechnen. Doch nach dem Regen kommt bekanntlich wieder Sonnenschein – so auch in Stuttgart.

Lesen Sie hier, wie Sie sich bei Gewitter verhalten sollten

„Am Dienstag ist es kühler, aber trocken und freundlich“, sagt der Meteorologe. Am Mittwoch sei mit einzelnen Schauern zu rechnen, dafür werde es am Donnerstag heiter. Erst am Sonntag würden erneut heftige Gewitter erwartet, der Wochenanfang sei unbeständig.