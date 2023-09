Der Septemberanfang hatte Stuttgart bisher mit milden Temperaturen und Sonnenschein verwöhnt. Ab Mittwoch soll es damit vorbei sein.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) liegt derzeit ein Tief über Skandinavien, das sich bis nach Südwesteuropa ausdehnt. Das Tief, das nicht mehr ganz so heiße Luft mit sich bringt, überquert Stuttgart in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Dabei muss in Stuttgart im Laufe des Nachmittags mit einzelnen Gewittern oder Schauern gerechnet werden. Vereinzelt ist auch Starkregen möglich.

In der Nacht auf Mittwoch ist es zunehmend stark bewölkt. Immer wieder gibt es Schauer, vereinzelt auch Gewitter.

Am Samstag und Sonntag steigen die Temperaturen wieder

Am Mittwoch bleibt es den ganzen Tag stark bewölkt mit einzelnen Schauern. Die Temperaturen gehen von rund 30 Grad am Dienstag auf 23 Grad am Mittwoch zurück.

Am Donnerstag bleiben die Temperaturen auf dem Niveau vom Mittwoch, aber es gibt kaum noch Schauer. Es ist wechselnd bewölkt und trocken. Im Großraum Stuttgart sind noch leichte Schauer möglich.

Ab Freitag steigen die Temperaturen wieder an und pendeln sich bei 25 Grad ein. Es bleibt sommerlich, meist freundlich mit nur wenigen Quellwolken am Himmel. Nachts sinken die Temperaturen auf 10 Grad.

Am Wochenende steigen die Temperaturen sogar wieder auf bis zu 28 Grad. In der Nacht sind es immerhin noch 12 Grad. Tagsüber bleibt es meist sonnig mit einigen Quellwolken.