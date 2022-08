1 Ab Donnerstag könnte es in Stuttgart mal wieder richtig nass werden. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Auch in Stuttgart herrscht aktuell die große Dürre. Das Gras ist gelb und das Laub fällt von den Bäumen. In dieser Woche gibt es für die Natur zumindest einen Hoffnungsschimmer.















Regen wo bleibst du? Das fragen sich viele Menschen aktuell auch in Stuttgart. Statt den so wichtigen Schauern herrscht die große Dürre. Am Montagmorgen tröpfelte es in der Landeshauptstadt zumindest ein wenig – viel mehr kam jedoch nicht vom Himmel. Einen Hoffnungsschimmer für die Natur gibt es aber. Ab dem späten Montagnachmittag könnte es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Stuttgart wieder regnen. Ab etwa 17 Uhr sind kleinere Schauer und Gewitter angesagt. Zudem sinken die Temperaturen auf bis zu 15 Grad in der Nacht – durchlüften ist also angesagt.

Im Laufe der Nacht ziehen die Gewitter wieder ab und es lockert auf. „Der Dienstag bleibt trocken, aber sehr schwül und heiß. Die Temperaturen steigen auf bis zu 30 Grad im Kessel“, so Kai-Uwe Nerding vom DWD. Mitte der Woche kündigt sich dann ein Wetterwechsel an. Ab Mittwochnachmittag könnten sich Schauer und Gewitter bilden – es bleibt mit 30 Grad jedoch weiterhin sehr warm.

Wochenende wird freundlicher

Mit dem Wetterumschwung wird es ab Donnerstag dann jedoch kühler. Vom Westen ziehen Regenwolken auf, die für größere Schauer sorgen könnten (fünf bis 20 Liter pro Quadratmeter sind möglich) – auch soll es tagsüber teils kräftig gewittern. Die Temperaturen sinken auf etwa 25 Grad. Ähnlich sieht es am Freitag aus. Teils kräftige Schauer und Gewitter sind angesagt und könnten dafür sorgen, dass das Thermometer nur noch auf maximal 23 Grad ansteigt. Wer für Samstag ein Grillfest geplant hat, der könnte Glück haben. „Das Wochenende wird wieder etwas freundlicher“, sagt der Meteorologe.