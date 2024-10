Der Oktober startet mit Regen, am Feiertag und am Wochenende hingegen bleibt es trocken.

Wer am Dienstagabend das Champions-League-Spiel des VfB Stuttgart gegen Sparta Prag in der MHP-Arena besucht, sollte besser eine Regenjacke einpacken. Zwar könnte es zum Anpfiff noch trocken bleiben, doch laut Thomas Schuster, Wetterexperte des Deutschen Wetterdienstes (DWD), könnte es im Stadion stellenweise nass und ungemütlich werden: „Zur zweiten Halbzeit wird es vermutlich schon anfangen zu regnen.“

Dauerregenwarnung im Süden Baden-Württembergs

Ab den Abendstunden zieht von Süden her ein mehrstündiger Regen auf. Besonders betroffen seien der Südschwarzwald und die Bodenseeregion, wo eine Dauerregenwarnung mit 30 bis 40 Litern pro Quadratmeter ausgesprochen wurde, so Schuster. In Stuttgart selbst werden von heute Abend bis Mittwochvormittag etwa 10 bis 15 Liter Regen erwartet.

Der Regen erreicht seinen Höhepunkt voraussichtlich kurz nach Mitternacht und wird in den frühen Morgenstunden etwas nachlassen. Am Mittwoch bleibt das Wetter wechselhaft, mit immer wieder auftretenden Schauern. Erst am Nachmittag und Abend wird der Regen nachlassen.

Feiertag bleibt trocken

„Zum Donnerstag hin sieht es dann wieder besser aus“, sagt der Wetterexperte. Wenn auch die Sonne sich weiterhin hinter der Wolkendecke versteckt, bleibt es überwiegend trocken. Wer einen Ausflug geplant hat, kann also den Regenschirm zuhause lassen.

Die Temperaturen liegen am Dienstag noch bei 18 Grad, fallen am Mittwoch aber auf nur 15 Grad. Am Donnerstag sinken sie weiter auf rund 13 Grad.

Für das Wochenende gibt es gute Nachrichten: Ein Hochdruckgebiet könnte für besseres Wetter sorgen, mit mehr Sonne und Temperaturen über 15 Grad.