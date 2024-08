Am Mittwochabend krachte es im Stuttgarter Raum ordentlich: Hitzegewitter zogen auf. Das hatte für heute einen kleinen Temperatursturz zur Folge. Wie sieht es in den kommenden Tagen aus? Wir haben bei den Experten nachgefragt.

Die gute Nachricht vorweg: „Mit dem Sommer war es das jetzt natürlich noch nicht“, betont Wetterexperte Kai-Uwe Nerding vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Am Donnerstag hält sich tagsüber eine schwül-warme Luft. Die Temperaturen erreichen dabei einen Höchstwert von 28 Grad, berichtet der Wetterexperte. Am Abend sollen dann weitere Hitzegewitter aufziehen, die die Region von West nach Ost durchqueren. Dabei könne es unter anderem zu Starkregen sowie Sturmböen und kleinerem Hagel kommen. In der Nacht ziehen die Schauer und Gewitter allmählich ab. Allerdings halten sich in der Nacht fast schon tropische Temperaturen um die 20 Grad.

Im Laufe des Freitags soll die Luft laut Nerding langsam etwas angenehmer und weniger feucht werden. Auf de schwäbischen Alb gebe es dann Temperaturen um die 22 Grad, in Stuttgart selbst soll es um die 27 Grad werden. Dabei könne es auch zu Schauern und Gewittern kommen. Am Abend nehme dann aber der Niederschlag und die Gewitteraktivität immer mehr ab.

Aussichten für das Wochenende

Der Samstag soll dann laut Nerding ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken werden. Die Temperaturen erreichen dabei 21 bis 27 Grad. Insgesamt seien die Temperaturen recht vergleichbar mit denen vom Freitag. Immer sonniger und freundlicher geht es dann auch am Sonntag mit ähnlichen Temperaturen weiter – teilweise bis 27 Grad.

Im Laufe der nächsten Woche soll sich der Trend dann fortsetzen. So werde es am Montag und Dienstag noch einmal wärmer, wodurch am Dienstag sogar wieder Temperaturen um die 30 Grad möglich seien.

In unserer Bildergalerie zeigen wir die spektakulärsten Bilder vom Gewitter am Mittwochabend.