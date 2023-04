1 Kommt der Frühling nach Stuttgart? Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

„Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land.“ Zugegeben, die Wetter-Realität in Stuttgart und der Region sieht dieser Tage gänzlich anders aus als in diesen bekannten Versen von Eduard Mörike. Doch schon an diesem Wochenende soll sich dies ändern – wenn auch nur für einen Tag.

Doch der Reihe nach. Warum ist es derzeit so ungemütlich im Südwesten? „Aufgrund der östlichen Strömung kommt derzeit kühle und feuchte Luft zu uns“, weiß Kai-Uwe Nerding, Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst. „Dazu liegt in der Höhe kalte Luft, die dafür sorgt, dass die Luftmasse labil ist. Dies führt häufig zu Schauern“. In den kommenden Tagen bleibe dies erst einmal so. Bis spätestens Freitagnachmittag soll es weiterhin bewölkt bleiben, insbesondere am Mittwoch und Donnerstag sei zudem mit Schauern und Gewittern zu rechnen.

Die Frühlingsfreude ist nur von kurzer Dauer

Der freundlichste Tag erwartet die Menschen in Stuttgart und Umgebung am Samstag. „Dann verabschiedet sich die Höhenkaltluft und es kommt zu einem durchweg schönen Frühlingstag ohne Niederschlag.“ Das Thermometer könne dann bis 20 Grad steigen.

Die Frühlingsfreude ist allerdings nur von äußerst kurzer Dauer. Schon am Sonntag wird es wieder kühler und ungemütlicher. „Die Temperaturen sinken wieder sukzessive“, sagt Experte Kai-Uwe Nerding. „Neue Tiefausläufer aus Richtung des Atlantiks bringen die feuchte Luft zurück und es kann wieder zu Niederschlägen kommen.“ Bis Dienstag sollen die Temperaturen wieder auf etwa 14 Grad sinken.