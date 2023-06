1 Die Trockenheit in der Region Stuttgart hält weiter an, so Experten des Deutschen Wetterdienstes (Symbolbild). Foto: IMAGO/teamwork/IMAGO/Achim Duwentäster

Ein Wetterwechsel ist auch in den kommenden Tagen nicht in Sicht. Der Deutsche Wetterdienst geht von einer weiter andauernden Trockenheit aus. So äußern sich die Experten zur Region Stuttgart.









Auch nach den Pfingstferien bleibt es in Baden-Württemberg sonnig und trocken. „Es ist kein Wetterwechsel in Sicht“, erklärt der Meteorologe Thomas Schuster vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Freibadgängerinnen und –gänger dürften sich über die sonnigen Temperaturen freuen, der Natur macht das Wetter allerdings zu schaffen. „Seit zwei Wochen sehen wir kaum Niederschlag, allmählich wird es immer trockener“, so Schuster. Lediglich im Bergland, etwa im Schwarzwald, erwartet er Regen. In Stuttgart und der Region wird es aber wohl auch in den nächsten Tagen sonnig bleiben – mit Ausnahmen von wenigen Wolken.