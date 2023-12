Wetter in Stuttgart und Region: Tauwetter und milde Temperaturen – das sind die Aussichten

1 Der Schnee auf den Bäumen in der Region Stuttgart taut wieder auf (Symbolbild). Foto: IMAGO/Panthermedia/susguettnor via imago-images.de

Der Schnee auf den Bäumen und Häusern dürfte bald schon wieder vollständig verschwunden sein. Der Winter zeigt sich nun von seiner milden Seite. So werden die kommenden Tage in Stuttgart und Region.











Es ist wieder wärmer in der Region Stuttgart. Die Temperaturen sind deutlich nach oben geklettert. „Der heutige Dienstag wird wohl der wärmste Tag in dieser Woche sein“, erklärt Kai-Uwe Nerding, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Bis zu sieben Grad werden am Tag erreicht, die Sonne soll sich immer wieder zeigen. „Klar bleibt es aber nicht lange, in der Nacht auf Mittwoch ist mit Regen zu rechnen“, so Nerding.