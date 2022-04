1 Stuttgart und die Region müssen sich auf viel Regen einstellen (Archivfoto). Foto: imago images/Ralph Peters

Das Sturmtief Ortrud zieht über den Südwesten und trifft auch Stuttgart und die Region. Ein Meteorologe gibt einen Überblick zum Wetter in den nächsten Stunden und Tagen.















Wer sich auf einen trocken und sonnigen Freitagabend im VfB-Stadion oder einem Biergarten eingestellt hat, wird nun wohl enttäuscht sein: Stuttgart und die Region müssen mit Dauerregen und Sturm rechnen. Meteorologe Peter Kraus vom Deutschen Wetterdienst erklärt, was auf den Südwesten zukommt.

„Es wird teilweise Dauerregen in Baden-Württemberg geben“, erklärt Kraus. Stuttgart müsse am Freitagnachmittag und -abend mit rund 20 Liter pro Quadratmeter Regen rechnen. Doch der Wetterexperte kann auch Entwarnung geben: „Der Boden wird das aufnehmen können.“

Richtung Schwäbischer Alb, Tübingen und Reutlingen müssen die Menschen außerdem mit Windböen von bis zu 60 km/h rechnen. Im Raum Stuttgart erwartet der Meteorologe allerdings weniger starken Wind, vor allem im Vergleich zum Donnerstag. In der Nacht soll das Sturmtief in Richtung Osten abziehen.

Schnee im April

In der Nacht zum Samstag und am Samstagvormittag soll es in der Mitte und im Norden Baden-Württembergs, später auch im Allgäu, Neuschnee geben, so der Experte. In der Region Stuttgart wird der Schnee aber wohl kaum liegen bleiben. Kraus warnt allerdings vor Glätte.

„Am Samstag gibt es Regenschauer und mögliche Gewitter“, kündigt er fürs Wochenende an. Am Sonntag folgt dann Hochdruckwetter. „Es soll heiter und trocken werden“, sagt Kraus. Die Temperaturen bewegen sich am Wochenende zwischen -1 und 10 Grad.