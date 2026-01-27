Wetter in Stuttgart und Region: Schluss mit Schnee und Glätte – aber es bleibt schmuddelig

Spätestens am Dienstag wird alles an Schnee und Schneematsch in Stuttgart weggeschwemmt sein, sagt der DWD. Es bleibt dennoch sehr wechselhaft.

Die Wetteraussichten in Stuttgart und Region sind zwar nicht spektakulär, immerhin wird es in Sachen Glätte im Straßenverkehr in den kommenden Tagen etwas weniger gefährlich als zuvor, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraussagt. „Es wird nicht mehr so winterlich, wie wir es mal hatten“, sagt DWD-Meteorologe Kai Uwe Nerding. Tagsüber erwartet er für die nächsten sieben Tage immer Temperaturen im positiven Bereich.

Höchstens etwas Schneematsch

Am Mittwoch zeichnet sich laut DWD ein ähnliches Bild ab, Nerding spricht von einem „durchwachsenen Tag“. Am späten Nachmittag oder Abend sei zwar Schneeregen absehbar, es werde aber vermutlich „nichts anfrieren.“ Auch in der Nacht zum Donnerstag sei höchstens mit etwas Schneematsch zu rechnen.

Die Glättewarnung für den Dienstagmorgen führte in Stuttgart zu nur wenigen Unfällen. Laut einer Polizeisprecherin sei eine Radfahrerin kurz nach 8 Uhr am Ferdinand-Leitner-Steg in Stuttgart-Mitte gestürzt, habe sich verletzt und medizinisch behandelt werden müssen. Außerdem sei kurz nach halb 9 eine Seniorin am Schachtelhalmweg in Stuttgart-Plieningen ausgerutscht. Auch sie habe sich bei dem Sturz verletzt.