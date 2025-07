Sommer, Sonne und hohe Temperaturen: Zwei Mal verzeichneten die Messstationen des Deutschen Wetterdienstes Anfang dieser Woche Rekordwerte in Stuttgart.

Nachdem die Temperaturen am Donnerstag und Freitag wieder etwas fielen, werden zunächst wieder höhere Temperaturen erwartet. „Es wird sehr sonnig und niederschlagsfrei“, sagt Linda Noël, Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die Temperaturen steigen demnach im Laufe des Samstags auf bis zu 29 Grad.

Ab Sonntag soll es wieder kühler werden, so die DWD-Expertin. Im Tagesverlauf erwartet sie dann mehr Wolken; am Nachmittag könne es auch regnen. Die Temperaturen sollen dann auf maximal 25 Grad steigen.

Noch kühler soll es dann zum Start in die neue Woche werden. Am Montag soll es laut der DWD-Meteorologin in Stuttgart und der Region nur noch Höchstwerte von 20 Grad geben. Am Nachmittag seien auch Schauer und Gewitter möglich. Die Abkühlung für Stuttgart und die Region ist also in greifbarer Nähe.