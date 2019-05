1 Temperaturmäßig macht der Frühling eine Verschnaufpause – aber die Wetteraussichten für die kommenden Tage machen Hoffnung. Foto: dpa

Nachts wird es noch ganz schön kalt – aber zumindest tagsüber machen die Wetterexperten wieder ein bisschen Hoffnung auf Frühling. Die Temperaturen steigen – besonders zum Ende der Woche.

Stuttgart - Nach dem kühlen Wochenende wird es in den kommenden Tagen etwas milder im Südwesten. Nach einer meist trockenen Nacht startet der Montag aber teilweise mit Regen. Höchsttemperaturen liegen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zwischen 5 Grad im Bergland und 13 Grad am Rhein. In der Nacht zum Dienstag ziehen Wolken auf, es bleibt trocken. Tiefstwerte liegen dann zwischen 4 bis -3 Grad im Ländle. Die DWD-Meteorologen erwarten Bodenfrost. Tagsüber zeigen sich Sonne und Wolken im Wechsel. Es bleibt trocken, die Temperaturen klettern aber nur langsam. So herrschen maximal 10 Grad im Bergland und 16 Grad im Rheintal.

In der Nacht zum Mittwoch nimmt die Bewölkung von Westen her zu, in Baden dürfte es regnen. Die Temperaturen sinken auf 7 bis 2 Grad. Der Tag zeigt sich unbeständig. Zwar steigen die Höchsttemperaturen auf 10 bis 16 Grad. Vor allem in höheren Lagen kann es stürmen. In der Nacht zum Donnerstag regnet es in Teilen des Landes. Sowohl der Donnerstag als auch der Freitag dürften laut DWD unbeständig bleiben. „Erst zum Wochenende hin dürfte sich in Baden-Württemberg Hochdruckwetter durchsetzen. Dann könnten tagsüber Temperaturen von über 20 Grad herrschen“, sagte ein Meteorologe des Wetterdienstes.