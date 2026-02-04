Wetter in Stuttgart und Region: Droht Glatteis am Morgen? Das sagt der Wetterdienst

In den kommenden Nächten fallen die Temperaturen wieder unter den Gefrierpunkt. Droht deshalb am Morgen Glatteis in Stuttgart und der Region? Das sagt der Wetterdienst.

Der Winter hatte die Region Stuttgart in den vergangenen Wochen fest im Griff. Schneefall, Nebel und Glätte sorgten besonders morgens regelmäßig für Verkehrschaos – auf den Straßen, aber auch bei der S-Bahn. In den kommenden Tagen wird es zwar milder – dennoch fallen die Temperaturen nachts erneut unter den Gefrierpunkt. Droht deshalb Glättegefahr am Morgen?

Ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gibt auf Nachfrage Entwarnung: „Für die nächsten Tage erwarten wir keinen Niederschlag.“ Daher gebe es auch keine Glatteisgefahr. Es gelte die Warnstufe 1 (die niedrigste der vier DWD-Wetter-Warnstufen). Frühestens im Laufe des Freitagmorgens sei in der Region Stuttgart wieder mit Regen zu rechnen, dann werde die Bodentemperatur jedoch voraussichtlich bereits so hoch sein, dass das Wasser nicht gefrieren werde. Dem Weg zur Arbeit, Uni oder Schule steht also zumindest wettertechnisch nichts im Wege.

Fast zweistellige Temperaturen in der Region Stuttgart

Während der DWD in den kommenden beiden Nächten Temperaturen von bis zu minus zwei Grad erwartet, soll es tagsüber deutlich milder werden. Am Donnerstag sind Temperaturen von bis zu sieben, am Freitag von bis zu acht und am Samstag von bis zu 9 Grad vorausgesagt. Dabei soll es eine Mischung aus Sonne und Wolken geben.