Wetter in Stuttgart und Region: Droht Glatteis am Morgen? Das sagt der Wetterdienst

In den kommenden Nächten fallen die Temperaturen wieder unter den Gefrierpunkt. Droht deshalb am Morgen Glatteis in Stuttgart und der Region? Das sagt der Wetterdienst.
Der Winter hatte die Region Stuttgart in den vergangenen Wochen fest im Griff. Schneefall, Nebel und Glätte sorgten besonders morgens regelmäßig für Verkehrschaos – auf den Straßen, aber auch bei der S-Bahn. In den kommenden Tagen wird es zwar milder – dennoch fallen die Temperaturen nachts erneut unter den Gefrierpunkt. Droht deshalb Glättegefahr am Morgen?