1 Gewitterwolken über Stuttgart – die nächsten Tage sollen von sehr wechselhaftem Wetter geprägt sein. (Archivbild) Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Der Deutsche Wetterdienst rechnet in den nächsten Tagen mit Unwettern in der Region Stuttgart, besonders Mittwoch könnte heftig werden. Für Abkühlung sorgen sie nicht: Es bleibt sehr warm.















Nach dem vorerst heißesten Tag des Jahres müssen sich die Menschen in Stuttgart und Region in dieser Woche auf weitere Gewitter einstellen. „Am Montag ist ab Nachmittag mit einzelnen Schauern zu rechnen, vor allem Regengüsse und vereinzelte Blitze“, sagt Thomas Schuster vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Am Dienstag erwarte er ein ähnliches Bild, Quellwolken sollen das Bild am Himmel dominieren, es bestehe auch hier vor allem ab Nachmittag ein Schauerrisiko.

Starke Gewitter seien erst ab Mittwoch zu erwarten. „Dann erreicht das Tief ,Quiara’, das im Moment über Frankreich zieht, Baden-Württemberg“, sagt Schuster. Eine Kaltfront werde von örtlichen Unwettern begleitet: „Hagel, Starkregen und bis 30 Liter Niederschlag pro Stunde.“

Keine Abkühlung trotz Regen

Zu wirklicher Abkühlungen führt der Regen aber nicht. „Zwischen Montag und Mittwoch erwarten wir in der Region Stuttgart Höchsttemperaturen zwischen 27 und 29 Grad“, sagt Schuster. Das liege vor allem daran, dass es nie Vollständig bewölkt sei und die Juni-Sonne so immer durchkommt. Insgesamt seien die Temperaturen in den nächsten Tagen „sehr warm“ – deutlich höher als im Juni-Durchschnittswert des vergangenen Jahres.

Mit Blick aufs Wochenende gehen die Gewitter laut DWD leicht zurück. Freitag und Samstag werde ein Sonne-Wolken-Mix erwartet. Genaueres lasse sich im Moment dazu noch nicht mit Sicherheit sagen.