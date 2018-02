Wetter in Stuttgart und Region Die Kälte kommt, aber kaum Schnee

Von red 02. Februar 2018 - 17:22 Uhr

Es wird kalt am Wochenende, die Temperaturen sinken bis zum Gefrierpunkt. Aber Schnee gibt es auch die nächsten Tage nicht.

Stuttgart - Irgendwie scheint es in diesem Winter nicht so recht klappen zu wollen: Keine weiße Weihnacht, der Januar deutlich zu warm und zu verregnet und auch an diesem Wochenende will der Winter nicht so recht. Jedenfalls wird es nichts mit dem Schnee. Dafür hält am Wochenende eisige Kälte Einzug. Laut Deutschem Wetterdienst, wird es nämlich mit Temperaturen nahe am Frostbereich doch recht frisch. „Es wird immer kälter“, sagt Meteorologe Clemens Steiner, „am Samstag liegen die Höchsttemperaturen bei maximal plus drei, am Sonntag bei plus einem Grad.“

Es fallen Flocken – aber nicht viele

Und auch Freunde der Sonne haben an diesem Wochenende wenig Glück. Obwohl es wechselnd bis stark bewölkt ist, rechnet der Wetterdienst mit nicht sehr viel Niederschlag. „Es kann hin und wieder zu Schneeschauern kommen“, so Steiner. Das könne auch bedeuten, dass Flocken fallen – und zwar bis in tiefe Lagen. Doch die Enttäuschung schiebt der Meteorologe direkt hinterher: „Die Schneemengen sind nicht groß.“ Und auch, wenn in Regionen wie dem Schwarzwald und dem Bergland ein paar Zentimeter liegen blieben, der verschwinde auch recht schnell wieder.

Kalt und eventuell auch sonnig

„Die gesamte kommende Woche bleibt sehr kalt“, weiß Steiner. Bis Mittwoch fällt immer weniger Niederschlag, bis der schließlich ausbleibt. Dafür kann sich hin und wieder die Sonne zeigen. Vor allem im Norden Baden-Württembergs kann es freundlicher werden, im Süden hingegen bleibt es eher bewölkt.