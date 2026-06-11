Die Fußball-WM startet, am Sonntag bestreitet die deutsche Mannschaft ihr erstes Spiel. So sind die Wetteraussichten für den Abend der Partie gegen Curacao.
An diesem Donnerstag startet die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Die deutsche Elf greift an diesem Sonntag ins Geschehen ein. Die Partie gegen Curacao wird zu einer zuschauerfreundlichen Zeit angestoßen, um 19 Uhr. Dementsprechend viele Fußballfans dürften die Partie verfolgen. In Stuttgart und der Region gibt es auch jede Menge Möglichkeiten das gemeinsam und draußen zu tun - auch Kneipen haben sich auf die Fußballfreunde vorbereitet. Aber spielt das Wetter am Wochenende mit?