Die Fußball-WM startet, am Sonntag bestreitet die deutsche Mannschaft ihr erstes Spiel. So sind die Wetteraussichten für den Abend der Partie gegen Curacao.

An diesem Donnerstag startet die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Die deutsche Elf greift an diesem Sonntag ins Geschehen ein. Die Partie gegen Curacao wird zu einer zuschauerfreundlichen Zeit angestoßen, um 19 Uhr. Dementsprechend viele Fußballfans dürften die Partie verfolgen. In Stuttgart und der Region gibt es auch jede Menge Möglichkeiten das gemeinsam und draußen zu tun - auch Kneipen haben sich auf die Fußballfreunde vorbereitet. Aber spielt das Wetter am Wochenende mit?

Ja, sagt Meteorologe Clemens Steiner vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart. „Einem Public Viewing steht nichts im Weg“, so Steiner. Während das Wetter am Donnerstag und Freitag noch durchwachsen ist und es immer mal wieder Schauer geben kann, macht ab Samstag ein Hochdruckgebiet seinen Einfluss über dem Südwesten geltend.

Wetter beim deutschen WM-Auftakt bleibt trocken

Der Sonntag werde „heiter bis wolkig“ und durchweg trocken, so Steiner. „Zum Abend lockert es mehr und mehr auf. Die Sonne zeigt sich vermehrt.“ Allerdings weht auch nachmittags noch ein böiger Wind aus nordwestlicher Richtung. Vorsicht ist also geboten mit Aufbauten im Freien wie Leinwänden oder Schirmen. Gegen Abend wird der Wind dann schwächer.

Die Höchsttemperaturen liegen im Tagesverlauf bei 22 oder 23 Grad, um 19 Uhr dürfte das Quecksilber noch 19 oder 20 Grad anzeigen. Mit sinkender Sonne wird es während des Spiels aber kühler, ein Pulli dürfte spätestens zum Schlusspfiff für den ein oder anderen angesagt sein. Die Temperaturen dürften dann noch bei um die 16 Grad liegen. Allerdings ist auch für die späteren Abendstunden kein Niederschlag in Sicht.