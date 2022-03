Der Frühling gibt am Wochenende Vollgas

Wetter in Stuttgart und Region

1 Der Frühling zeigt sich am Wochenende von seiner schönsten Seite. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Es könnte der sonnigste März seit Beginn der Aufzeichnungen werden – auch am Wochenende erwartet der Deutsche Wetterdienst in Stuttgart und der Region Sonne pur.















Link kopiert

Am letzten März-Wochenende gibt der Frühling noch einmal Vollgas. In Stuttgart und Region locken bis Sonntag Sonnenschein, blauer Himmel und Temperaturen von knapp 20 Grad Celsius ins Freie, wie Thomas Schuster, Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) prognostiziert.

Das Sonnen-Verwöhnprogramm sollte in den nächsten Tagen ausgekostet werden, denn laut Schuster ist Mitte nächster Woche mit einem Temperatursturz zu rechnen, nur noch 10 Grad seien dann zu erwarten. Zuvor rechnet der Meteorologe bis zum Wochenende tagsüber durchweg mit Sonnenschein und mäßigem Ostwind, lediglich am Freitag könnten über der Schwäbischen Alb und im Schwarzwald Quellwolken aufziehen. „Die Nächte sind bei -1 bis +3 Grad noch frostig“, so Schuster.

März zu trocken und zu warm

Im März hat es bislang kaum geregnet und war damit zu trocken. Daran wird sich laut den Prognosen des DWD auch nichts mehr ändern. „Es ist bis Ende März kein Regen in Sicht“, sagt Schuster. Auch die Sonne zeigte sich überdurchschnittlich oft. Nach Einschätzung des Wetterexperten könnte es der wärmste März seit Beginn der Aufzeichnungen werden.

In diesem Zusammenhang weist Thomas Schuster auf die derzeit hohe Waldbrandgefahr in der Südhälfte von Baden-Württemberg hin. Hier sei Stufe 4 von 5 erreicht. Bei offenem Feuer im Freien oder der Entsorgung von glühenden Zigaretten ist deshalb Vorsicht geboten.