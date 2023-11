Wetter in Stuttgart und Region: Bald mehr Schnee? Das sagt ein Meteorologe

Am Dienstag fiel der erste Schnee in Stuttgart. Und es bleibt auch weiterhin kalt. Wird die Landeshauptstadt womöglich bald von einer richtigen Schneedecke verhüllt? Das sagt der Deutsche Wetterdienst.

Am Dienstagvormittag waren sie da: die ersten Schneeflocken über Stuttgart. Viel blieb aber nicht am Boden liegen, schon gar nicht in der Innenstadt. All jene, die sehnsüchtig auf einen Spaziergang durch Schnee oder gar eine Schlittenfahrt am Bismarckturm warten, müssen sich allerdings gedulden. Aber wie lange? Könnte es schon in den kommenden Tagen so weit sein?

Meteorologe Peter Crouse vom Deutschen Wetterdienst ist zurückhaltend bei seiner Einschätzung. „Es gibt viele Unsicherheiten“, sagt Crouse. „Manche Wettermodelle sagen in den nächsten Tagen bis zu mehrere Zentimeter Schnee für Stuttgart voraus, andere überhaupt keinen“, so der Meteorologe. Womöglich könne es am Donnerstag oder bereits in der Nacht darauf so weit sein. „Das ist aber extrem unsicher“, sagt er. In höheren Lagen wie dem Schwarzwald könne man eher mit Schnee rechnen.

Ob der Schlitten schon die nächsten Tage raus kann, ist aber offen. „Winterreifen sollten jetzt aber auf den Autos sein“, betont der Wetter-Experte.

Temperaturmäßig hat der Winter Baden-Württemberg fest im Griff, die Temperaturen bleiben aller Voraussicht nach äußerst niedrig. „Der Winter ist angekommen“, so Crouse. In der Nacht gibt es Frost, tagsüber werden in den kommenden Tagen Höchsttemperaturen von drei Grad erwartet, so der Experte.