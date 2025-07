Wetter in Stuttgart und der Region: Vier Tage Gewitter im Südwesten? „Es könnte schlimm werden“

1 Der DWD warnt für die kommenden Tage vor Gewittern in Baden-Württemberg. Foto: IMAGO/A. Friedrichs

Kracht und regnet es vier Tage in Folge in Baden-Württemberg und der Region Stuttgart? Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ist dieses Szenario durchaus möglich. Am heutigen Mittwoch erwärmt sich unter Hochdruckeinfluss Meeresluft, die nach Baden-Württemberg strömt. Ab der Nacht zum Donnerstag macht sich dann Tief Karlheinz bemerkbar, das „feuchtlabile Luft“ bringt – und damit erhebliches Gewitterrisiko. Davon dürften auch der CSD und das Konzert von Iron Maiden am Samstag in Stuttgart betroffen sein.