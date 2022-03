Wetter in Stuttgart und der Region

9 Auf dem Schlossplatz blühen die Blumen schon farbenprächtig. Foto: dpa/Marijan Murat

Der Frühling zeigt sich an diesem Wochenende in Stuttgart und der Region von seiner besten Seite. Und die Aussichten für die kommenden Tage sind ebenfalls sonnig.















Pünktlich zum kalendarischen Frühlingsanfang an diesem Sonntag wird Stuttgart und Baden-Württemberg von der Sonne verwöhnt. Bei Temperaturen von bis zu 15 Grad Celsius bleiben nur wenige Wetter-Wünsche offen. Wir haben einige Bilder aus Stuttgart in der Region in unserer Bildergalerie gesammelt.

Das Hoch „Peter“ sorgt auch in den nächsten Tagen für schönes Wetter in ganz Baden-Württemberg. Mit dem Hoch komme trockene, kontinentale Luft in den Südwesten, berichtet der deutsche Wetterdienste (DWD).

In den kommenden Tagen bleibt warmes und sonniges Wetter in Stuttgart und weiten Teilen Baden-Württembergs die Regel. Von Mittwoch an werden bis Ende nächster Woche sogar regelmäßig Temperaturen von 20 Grad erwartet. Lediglich im Bergland können vereinzelt flache Quellwolken auftreten.