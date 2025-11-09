Wetter in Stuttgart und der Region: Schirm für den Spaziergang - Leichter Regen am Sonntag

Regenjacke oder Schirm: Wer am Sonntag raus will, sollte sich auf nasse Überraschungen einstellen. Wird es zum Start der neuen Woche endlich wieder etwas freundlicher?
Spaziergängerinnen und Spaziergänger sollten am Sonntag nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Südwesten besser einen Regenschirm im Gepäck haben. „Das wäre eine gute Idee“, sagte ein DWD-Meteorologe in Stuttgart. Es könne landesweit zeitweise leicht regnen. Dauerregen oder Starkregen seien aber nicht in Sicht, es gehe eher um wenige Liter pro Quadratmeter.