Wetter in Stuttgart und der Region: Schirm für den Spaziergang - Leichter Regen am Sonntag

Regenjacke oder Schirm: Wer am Sonntag raus will, sollte sich auf nasse Überraschungen einstellen. Wird es zum Start der neuen Woche endlich wieder etwas freundlicher?

Spaziergängerinnen und Spaziergänger sollten am Sonntag nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Südwesten besser einen Regenschirm im Gepäck haben. „Das wäre eine gute Idee“, sagte ein DWD-Meteorologe in Stuttgart. Es könne landesweit zeitweise leicht regnen. Dauerregen oder Starkregen seien aber nicht in Sicht, es gehe eher um wenige Liter pro Quadratmeter.

Auch die Sonne zeigt sich am Sonntag dem Experten zufolge nur selten. Landesweit bleibe es stark bewölkt und trüb. Immerhin: Nebel ist am Sonntag kein so großes Thema mehr wie in den letzten Tagen. Die Temperaturen sollen maximal zwischen 7 Grad auf der Ostalb und 12 Grad im Markgräflerland liegen.

Neue Woche startet grau

Auch die neue Woche startet zunächst eher grau und ungemütlich. Der Nebel soll sich am Montagvormittag nur langsam auflösen. Ab dem Nachmittag wird es dann aber freundlicher. Mit Höchstwerten von 8 bis 13 Grad soll es dann auch etwas milder werden als in den vergangenen Tagen.

Am Dienstag erwarten die Meteorologen dann zunächst dasselbe Bild: Erst trüb mit etwas Regen und später trocken und aufgelockert. Zum Mittag hin soll es gar zunehmend Sonne geben. Dann liegt der Südwesten demnach auch wieder unter Hochdruckeinfluss und es wird noch einmal milder - allerdings dürfte sich die Sonne weiter rarmachen, denn Nebel und Hochnebel bestimmen das Wetter.