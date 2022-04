1 Das Wetter in Stuttgart wird am Wochenende laut Deutschem Wetterdienst wechselhaft. (Symbolbild) Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Am 1. Mai wird traditionell der Beginn der warmen Jahreszeit gefeiert. Doch ist davon am ersten Maiwochenende auch etwas zu spüren? Und kann die geplante Wanderung stattfinden? Wir haben beim Deutschen Wetterdienst nachgefragt.















Der 1. Mai steht vor der Tür und damit für viele ein Tag, an dem gern gewandert wird – bei dem einen oder anderen auch mit einem Bollerwagen voller Bier im Schlepptau. Stellt sich nur die Frage, was man anziehen soll: Regenjacke oder T-Shirt? Wir haben bei Anika Tschunt vom Deutschen Wetterdienst (DWD) nach den Aussichten für die kommenden Tage gefragt.

Das Wetter am Donnerstag und Freitag

Am Donnerstag sieht das Wetter noch am freundlichsten aus. Es wird viel Sonne erwartet bei milden Temperaturen zwischen 15 und 22 Grad in ganz Baden-Württemberg – in Stuttgart klettert das Thermometer wohl bis auf 21 Grad. Nachts geht es aber laut Anika Tschunt deutlich runter auf 4 Grad. Ein Hinweis an alle Gärtner: Am Boden kann es teilweise auch noch zu Frost kommen.

Auch der Freitag zeige sich im Raum Stuttgart noch recht sonnig und trocken bei ähnlichen Temperaturen wie am Donnerstag. In der Nacht zum Samstag wird es mit Tiefstwerten von 8 Grad nicht mehr ganz so kalt.

Das erwartet uns am ersten Maiwochenende

Nun zum Wochenende. „Am Samstag wird es sehr wechselhaft“, so die Expertin vom DWD. Vor allem Richtung Nachmittag und Abend könne es immer wieder Schauer und Gewitter geben. Dadurch sinken dann auch die Temperaturen auf maximal 15 Grad. Die Sonne werden wir wohl kaum zu Gesicht bekommen.

Am Sonntag, 1. Mai, werden die Temperaturen um die 13 Grad liegen. Der Himmel zeigt sich größtenteils bewölkt. Das heißt: Ab und zu könnte sich die Sonne zeigen, ebenso kann es aber immer wieder zu Schauern kommen. Der Tipp von der Wetter-Expertin für alle Wanderer: „Am besten Vormittags losgehen und immer mal wieder das Wetter checken. (...) Mitten auf dem Berg will man auch nicht gerade von einem Gewitter überrascht werden“.