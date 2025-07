Nach Regen in den vergangenen Tagen wird es in der Region Stuttgart nun freundlicher. Der Deutsche Wetterdienst gibt einen Ausblick auf die kommenden Tage.

Der Regen in Stuttgart und der Region hat in den vergangenen Tagen für Verkehrschaos gesorgt – wegen Aquaplaning kam es zu mehreren Unfällen. Zum Glück blieben größere Überschwemmungen aus und der Regen brachte auch Gutes.

Am Montagabend konnte man in Zuffenhausen einen Regenbogen sehen. Sogar ein Zweiter war leicht zu erkennen. Ein Regenbogen entsteht, wenn Sonnenlicht auf Regentropfen trifft und dabei gebrochen, reflektiert und in seine Spektralfarben zerlegt wird.

Zwei Regenbogen über Zuffenhausen Foto: Andreas Rosar

Die Wahrscheinlichkeit, in den nächsten Tagen weitere Regenbogen zu sehen, ist aber gering, da ab Mittwoch zunächst kein weiterer Regen erwartet wird. „Wir gehen zunehmend in einen Hochdruckeinfluss “, sagt Thomas Schuster vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart. „Es wird jeden Tag ein bis zwei Grad wärmer“, erklärt der Meteorologe. Am Mittwoch werden Höchsttemperaturen von etwa 22 Grad erwartet und am Freitag dann schon bis zu 26 Grad.

Wetter in Stuttgart: Hitzewelle bleibt aus

„Es wird mehr und mehr sonnig“, so der DWD-Experte. Die zuerst vorhergesagte Hitzewelle gebe es aber nicht. Ein Tiefdruckgebiet über Polen verhindere, dass die heiße Saharaluft nach Stuttgart ströme.

Auf nächste Woche blickend, sagt der Meteorologe: „Es bleibt erstmal freundlich und trocken.“