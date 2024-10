Zum wechselhaften, regnerischen Wetter gesellen sich am Donnerstag kräftige Windböen. Darauf ist beim Sturmtief „Kirk“ in der Region zu rechnen.

Die Region Stuttgart wird in dieser Woche von wechselhaftem Wetter geprägt. Wolken und Schauer bestimmen den Himmel, am Donnerstag soll der ehemalige Hurrikan Kirk“ für starke Windböen sorgen.

Thomas Schuster vom Deutschen Wetterdienst teilt mit, dass am Dienstag mit leichtem Dauerregen zu rechnen ist. Pro Stunde fallen etwa ein bis zwei Liter, Hochwassergefahr bestehe aber nicht.

Lesen Sie auch

Wechsellage zur Wochenmitte

Die Temperaturen steigen auf rund 17 Grad. Nachts klart der Himmel etwas auf und die Tiefstwerte erreichen 9 Grad. Am Mittwochmorgen muss stellenweise mit Nebel gerechnet werden.

„Am Mittwoch erwartet uns eine Wechsellage“, sagt der Wetterexperte. Während in der Nordwesthälfte Regen erwartet wird, bleibt es in der Südosthälfte bei einem Mix aus Sonne und Wolken weitgehend trocken. „Stuttgart ist quasi mitten drin“, sagt Schuster.

Das hat zur Folge, dass es im Tagesverlauf zu einzelnen Schauern kommen kann, Dauerregen sei aber nicht zu erwarten. Das Thermometer klettert auf bis zu 19 Grad.

Vorsicht vor herabstürzenden Ästen

Am Donnerstag zieht das Sturmtief auf, berichtet der Wetterexperte. Vor allem in der zweiten Nachthälfte und am Vormittag bläst Sturmtief „Kirk“ über den Südwesten hinweg. Dabei sind Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde möglich.

„Da sollte man schauen, wo man sein Auto parkt“, rät Schuster, da herabstürzende Äste oder Bäume zur Gefahr werden könnten. Im Laufe des Tages könnte es lokal weiterhin stürmisch bleiben, mit einzelnen Schauern und Gewittern bei Temperaturen um 16 Grad.

Wochenende könnte Sonne bringen

Zu Beginn des Wochenendes bleibt es zunächst bewölkt, aber der Wind lässt nach. Am Freitag gibt es einzelne Schauer bei Temperaturen um 12 Grad.

Für das Wochenende gibt es aber Hoffnung auf schönes Herbstwetter: Nach derzeitigem Stand erwartet die Stuttgarterinnen und Stuttgarter angenehmes Hochdruckwetter mit viel Sonnenschein.