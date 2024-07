Der Sommer legt wieder nur einen Kurzauftritt hin: Nach dem heißen Wochenstart folgen in Stuttgart erneut Regentage. Bereits am Mittwoch ist Schluss mit der tropischen Hitze. Regen steht an. Das trifft vor allem die Straßenfeste in Stuttgart, die in dieser Woche starten.

Auch die Fußballfans sollten einen Regenmantel einpacken: Sie können zwar das EM-Halbfinalspiel zwischen Spanien und Frankreich am Dienstagabend auf dem Schlossplatz noch bei Temperaturen von bis zu 32 Grad verfolgen. Bei der Partie am Mittwochabend sieht es aber schon ganz anders aus. Das Spiel zwischen den Niederlanden und England wird wohl im Regen auf den Leinwänden gezeigt bei höchstens 26 Grad.

„Noch stehen wir in Stuttgart unter einem Hochdruckeinfluss mit heißer Luft“, sagt Marco Puckert vom Deutschen Wetterdienst (DWD) im Gespräch mit unserer Redaktion. „Wie so oft in diesem Sommer bleibt das Wetter aber nicht so.“ Am Mittwoch lege sich in den frühen Morgenstunden ein Wolkenband über die Stadt, das nicht nur Regen mit sich bringt, sondern auch vereinzelte Gewitter. Am Mittwochabend soll sich die Wetterlage ein wenig beruhigen mit längeren Regenpausen, aber die Temperaturen aufgrund einer Kaltfront auf bis zu 24 Grad sinken, sagt Puckert.

Der Regen bleibt bis zum Wochenende

Am Donnerstag wird es zwar ein wenig wärmer, aber das ist nur ein schwacher Trost. Denn zum Abend hin steigt laut DWD die Schauerwahrscheinlichkeit – und auch das Gewitterrisiko nimmt zu. Das sind keine guten Aussichten für das Straßenfest Westallee, das am Donnerstagabend entlang der Johannesstraße in Stuttgart-West eröffnet wird.

Am Freitag wird es vor allem mittags regnerisch mit teils kräftigen Gewittern. Am Abend startet das Afrika-Festival auf dem Erwin-Schoettle-Platz im Stuttgarter Süden. Auch am Samstag sieht es nicht besser aus. Laut DWD bleibt es wechselhaft, die Temperaturen sinken weiter und erneut ziehen Gewitter auf.

Ob das Wetter in der kommenden Woche während der Open-Air-Konzerte von Peter Maffay, AC/DC und Pink ein wenig besser wird, ist noch unklar. Es gebe zumindest einen groben Trend, der auf weniger Schauer und höhere Temperaturen hindeutet. Damit könnte es bereits am Wochenende losgehen: „Es gibt ein bisschen Hoffnung auf einen niederschlagsfreien Sonntag“, sagt Puckert.

Die Wetterkapriolen fühlen sich für viele nach einem Sommer an, der aus der Reihe tanzt. Doch laut DWD-Experte Puckert sind die ständigen Schauer noch im Rahmen. „Das Wetter bewegt sich im Spektrum“, sagt der Meteorologe. „Wir haben dieses Jahr eben einen tiefdruckgeprägten Sommer.“