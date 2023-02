Passanten genießen Sonnenstrahlen in der Stadt

Wetter in Stuttgart

6 Palmen fürs Urlaubsfeeling, Blumen auf den Tischen und die ersten Gäste wagen sich ins Straßencafé. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Tagelang hat sich die Sonne nicht über Stuttgart blicken lassen. Dunkle Wolken tauchten die Stadt in eine graue und farblose Suppe. Aber nun lässt das helle Licht die Menschen auf den Frühling hoffen. Sie flanieren durch die Straßen oder gönnen sich in den Cafés und auf den Bänken am Schlossplatz eine kleine Auszeit.

Allerdings muss man sich dabei noch warm anziehen. Grund für das Kaiserwetter ist Hoch Elisabeth über Polen, das nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in Stuttgart das aktuelle Wettergeschehen in der Stadt bestimmt. Es lenkt mit östlicher Strömung kalte und trockene Luft nach Baden-Württemberg. Auch am Mittwoch, Donnerstag und Freitag wird die Sonne bei ähnlichen Temperaturen viel scheinen.