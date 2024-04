Sonne satt – So schön wird das Wochenende in Stuttgart

1 Am Wochenende kehrt der Frühling zurück in die Stadt. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Am Wochenende klettern in Stuttgart die Temperaturen auf frühlingshafte 20 Grad. Doch bis es soweit ist, bleibt es in der Landeshauptstadt teilweise recht ungemütlich.











Link kopiert



Am Wochenende meldet sich auch in Stuttgart der Frühling zurück. Endlich – werden sich viele denken, nachdem am Dienstagmorgen bei 0 Grad in der Landeshauptstadt teilweise sogar wieder die Autoscheiben gefroren waren. Bis sich die warmen Temperaturen im Kessel zurückmelden, müssen sich die Menschen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) jedoch noch ein wenig gedulden.