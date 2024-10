Nun ist er endlich da, der Goldene Oktober. Auf die letzten Tage hin wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes in diesem Monat noch einmal warm.

Nachdem das Wetter in den vergangenen Wochen teilweise wechselhaft war, gibt es nun Grund zur Freude: Die nächsten Tage werden dank einer großen Hochdruckzone über Mitteleuropa durchgängig schön warm. Anfang der Woche erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) sogar Höchsttemperaturen von bis zu 20 Grad.

Danach sinken die Temperaturen Mitte der Woche leicht auf etwa 15 Grad ab, zum Morgen bildet sich Nebel und Hochnebel. „Trotzdem scheint ab mittags viel die Sonne und es wird warm“, sagt Meteorologe Thomas Schuster.

Die Tiefsttemperaturen liegen in der kommenden Woche zwischen fünf und acht Grad in der Nacht. „Insgesamt haben wir in dieser Woche eine ruhige Wetterlage ohne Niederschlag.“