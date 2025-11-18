Wetter in Stuttgart: Schneeverdächtige Temperaturen – was der DWD erwartet

Temperaturen um den Gefrierpunkt haben am Dienstagmorgen für erste richtige Wintergefühle in Stuttgart gesorgt. Und viele werden sich unweigerlich die Frage gestellt haben: Fällt jetzt etwa der erste Schnee? Die Frage lässt sich nicht ganz eindeutig beantworten – zumindest, wer darauf hofft, eines Morgens beim Blick aus dem Fenster den Kessel von einer zarten Schneedecke bedeckt zu sehen, muss wohl noch etwas Geduld mitbringen.

Laut Clemens Steiner vom Deutschen Wetterdienst (DWD) würden die Temperaturen in der Nacht auf Mittwoch mit bis zu minus fünf Grad zwar passen, allerdings seien keine Niederschläge zu erwarten. „Am Mittwoch wird es erst mal wieder etwas wärmer“, sagt er, „in der Dämmerungsphase ist unter 400 Höhenmetern daher eher Regen wahrscheinlich.“

Schneematsch und Schneeregen

In der Nacht auf Freitag gehen die Temperaturen laut DWD wieder runter. Im Berufsverkehr rät Steiner darum wegen drohender Glätte zur Vorsicht. „Ab 200 Meter rechnen wir hier vor allem mit Schneematsch und Schneeregen“, so der Meteorologe, außerdem soll es stürmisch werden.

Davon, dass dieser Schnee liegenbliebt, sei allerdings nicht auszugehen. Auch mit Blick auf das Wochenende zeichne sich dahingehend nichts ab. Wer also Schlitten fahren will, wird das in Stuttgart in nächsten Tagen noch nicht tun können.