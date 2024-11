Wetter in Stuttgart: Schneefall in Stuttgart vor deutlichem Temperaturanstieg möglich

Von einer kommenden Schneefront in Baden-Württemberg könnten Stuttgart und die Region am Donnerstag etwas abbekommen. Laut des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden von der Schwäbischen Alb Richtung Südschwarzwald und Oberschwaben bis Donnerstag teilweise starke Schneefälle und bis zu 15 Zentimeter Neuschnee erwartet.

„Es gibt Karten, die zeigen, dass auch der Großraum Stuttgart noch knapp in das Schneegebiet fallen wird“, sagt Clemens Steiner von der DWD-Niederlassung in Stuttgart. Am späten Donnerstagnachmittag – und abend stünden die Chancen auf Schnee in Stuttgart am besten. Zu leichten Schneeschauern könne es jedoch schon am Mittwochnachmittag kommen.

Auf möglichen Schnee in Stuttgart folgt ein Temperaturanstieg

Bereits in der Nacht zum Mittwoch gab es in Stuttgart offenbar vereinzelt Sichtungen von ersten leichten Schneefällen. DWD-Sprecher Steiner sagt dazu: „Wir haben dazu keine Daten. Wenn es hier Schnee gab, ist er nicht liegen geblieben.“

Und auch bei möglichem Schneefall am Donnerstag werden sich die Stuttgarter wohl nicht lange daran erfreuen dürfen. „Es besteht keine Chance, dass der Schnee hier dann liegen bleiben wird“, so Steiner. Am Donnerstag soll die Höchsttemperatur in Stuttgart 3 Grad betragen, bis Samstag soll es weiter kalt bleiben mit Höchsttemperaturen von 2 bis 5 Grad.

Dann allerdings soll es in Stuttgart wieder einen wahren Temperaturaufschwung geben. „Am Sonntag erwarten wir hier bis zu 15 Grad Höchsttemperatur“, so Steiner. Bis der Kessel wieder für längere Zeit schneebedeckt bleibt, werden sich Schneeliebhaber in Stuttgart also noch etwas gedulden müssen.