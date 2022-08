1 Trotz niedrigerer Temperaturen wird es in dieser Woche noch einige sonnige Tage geben. Doch auch Regen wird erwartet. (Symbolfoto) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Die große Hitzewelle ist vorbei. Am Dienstag wird es noch einmal sommerlich warm mit bis zu 28 Grad und wenigen Wolken. „Die 30 Grad werden wir aber nicht mehr erreichen“, meint Thomas Schuster vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

In der Nacht zum Mittwoch nähert sich ein kleines Tief, welches über Süddeutschland ostwärts zieht und besonders in der zweiten Nachthälfte verbreitet Regen bringt. Vereinzelt könne es auch zu Gewittern kommen. Am Mittwoch wird es in Stuttgart und der Region regnerisch. Laut DWD kann es in den frühen Morgenstunden sowie am Vormittag nachfolgende Schauer geben, auch mit einem kurzen Gewitter ist zu rechnen. „Der Schwerpunkt liegt aber besonders in der Nacht“, erklärt Schuster.

Sonnigere Aussichten ab Mitte der Woche

Am Donnerstag und Freitag soll es wieder etwas sonniger mit einer voraussichtlichen Höchsttemperatur von bis zu 24 Grad werden. Insgesamt wird es somit kühler als in den vergangenen Tagen und Wochen.

Auch am Wochenende bleiben die Temperaturen ähnlich. Der Samstag könne wechselhafter werden, zeitweise mit einigen Quellwolken im Tagesverlauf, aber auch viel Sonne. Mit Regen ist ebenfalls zu rechnen, doch dieser habe eher einen „Schauercharakter“, wie Wetterexperte Thomas Schuster sagt, und sei nicht so stark wie der Regen in der Nacht zum Mittwoch.