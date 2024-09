6 Ein Gefühl von Herbst am Donnerstagmorgen über dem Neckartal in Stuttgart-Münster. Foto: Andreas Rosar / Fotoagentur-Stuttgart

Noch lassen die aktuellen Temperaturen den Herbst nur schwer erahnen. Doch am Donnerstagmorgen kündigen ihn die Schleier am Himmel über dem Neckartal in Stuttgart-Münster bereits an.











Der offizielle kalendarische Herbstanfang ist am 22. September, doch am Donnerstagmorgen verrieten die Nebelschwaden über dem Neckartal in Stuttgart-Münster, dass der Herbst nicht mehr fern ist.