Wetter in Stuttgart Nächstes frühsommerliches Wochenende steht bevor

Von red/dpa/lsw 26. April 2018 - 18:30 Uhr

Das Wetter lockt an den Stuttgarter Schlossplatz. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

In Stuttgart und der Region steht das nächste warme Wochenende bevor – doch nicht ohne Wermutstropfen.

Stuttgart - Die Menschen im Südwesten können sich auf das nächste frühsommerliche Wochenende freuen - mit bis zu 25 Grad am Sonntag. Einzige Wermutstropfen seien das durchweg anhaltende Regenrisiko sowie einzelne Gewitter, sagte Christian Kronfeldner vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Donnerstag in Stuttgart.

Am Samstag steigen die Temperaturen der Prognose zufolge auf 19 Grad im Bergland und bis auf 22 Grad im Kraichgau. Im fränkischen Nordosten des Landes werde der Sonntag seinem Namen so richtig gerecht, sagte der Meteorologe. Dort könnten die Thermometer bis zu 25 Grad anzeigen.

Die neue Woche startet dann mit nicht mehr ganz so viel Sonne und etwas fallenden Temperaturen. Allerdings bilde der Montag eine Ausnahme, sagte der Experte. Schon ab Dienstag - also dem 1. Mai - soll es langsam wieder milder werden.