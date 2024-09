Wetter in Stuttgart: Mehr Regen und kühle Nächte – ist der Sommer jetzt endgültig vorbei?

Nachdem Stuttgarterinnen und Stuttgarter am vergangenen Wochenende noch in kurzen Hosen und Eis essend durch die Stadt geschlendert sind oder sich im Freibad abgekühlt haben, setzte pünktlich zum Schulstart am Montag der Herbst ein. Doch während man sich die letzten beiden Tage bei 20 Grad noch langsam an den Wetterumschwung gewöhnen konnte, wird es in den kommenden Tagen ungemütlicher. Kommt der Sommer trotzdem noch einmal zurück? Wir haben beim Deutschen Wetterdienst (DWD) nachgehakt.

„Es ist jetzt Mitte September aus klimatologischer Sicht so, dass der Sommer mal eine Pause machen muss, das entspricht einfach der Jahreszeit“, so Wetterexperte Marco Puckert vom DWD. So ziehe bereits am Mittwoch eine Kaltfront über Stuttgart, die am Nachmittag zunehmend Regen und kühlere Luft mit sich bringe.

Lesen Sie auch

April-Wetter im September

Am Donnerstag müssen Stuttgarterinnen und Stuttgarter laut DWD zudem mit Schauern im Wechsel mit Sonne und Wolken rechnen, auch ein kurzes Gewitter mit Graupel sei möglich, so Meteorologe Puckert. „Echtes April-Wetter sozusagen.“ Das Thermometer klettere dann auf maximal 13 Grad. Vor allem die Nächte werden laut Puckert besonders kalt. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag soll es laut dem Experten maximal fünf Grad geben.

Zum Freitag hin bleibt das Wetter laut Deutschem Wetterdienst wechselhaft und bewölkt. Vereinzelt sind Schauer möglich und auch die Temperaturen bleiben bei zwölf bis dreizehn Grad herbstlich niedrig.

Erster Schnee erwartet

Niederschläge stauen sich nach Angaben von Wetterexperte Puckert vor allem an den Alpen und in der Nähe des Schwarzwaldes an. Auch die Schneefallgrenze sinke auf unter 1500 Meter. Hoch in den Alpen und auch auf dem Feldberggipfel könne es in Höhenlagen von 1000 bis 1500 Metern sogar schneien, so Puckert. Der Niederschlagsstau soll dort auch noch am Wochenende anhalten und kann weiteren Schnee bringen.

Mehr Stabilität am Wochenende

Am Wochenende können die Menschen in der Region Stuttgart ihren Regenschirm aber weitestgehend wieder wegpacken. Dann reicht es, sich in Herbstklamotten zu werfen. Laut DWD soll es dann nur noch vereinzelt Schauer in Richtung der Schwäbischen Alb geben. Der Neckarraum hingegen bleibe niederschlagsfrei, so Meteorologe Puckert.

Die Temperaturen am Wochenende stagnieren bei 13 bis 14 Grad und auch die Nächte bleiben mit sieben Grad weiterhin kühl. Erst am Sonntag klettert das Thermometer langsam wieder auf 15 bis 16 Grad.

War’s das jetzt mit dem Sommer?

„Im September hat die Sonne immer noch viel Energie. Es ist momentan noch nicht absehbar“, so Puckert. „Aber wenn man sich die Vorhersagen anschaut, kann es schon sein, dass es allmählich wieder an die 20 Grad rangeht.“

Die Sommerklamotten können jedoch trotzdem im Schrank bleiben, denn „der absolute Hitze-Spätsommer und die 30 Grad Marke sind laut aktuellen Vorhersagen nicht mehr in Sicht“, so der Wetterexperte.