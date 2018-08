Wetter in Stuttgart Gute Voraussetzungen für einen erholsamen Schlaf

Von ivi/dpa 17. August 2018 - 12:03 Uhr

In Stuttgart soll es am Wochenende überwiegend schönes Wetter geben. Foto: dpa

Am Wochenende gibt es beste Voraussetzungen für einen Familienausflug am Tag und guten Schlaf in der Nacht. Lesen Sie hier die Wettervorhersage für Stuttgart und die Region.

Stuttgart - Das Wochenende wird in Stuttgart und der Region überwiegend freundlich. Doch zuvor kann es noch ein bisschen ungemütlich werden.

Mehr zum Thema

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) soll es ab Freitagnachmittag in Teilen Baden-Württembergs zu kräftigen Gewitter kommen. In Stuttgart seien aber nur einzelne Schauer und Gewitter möglich, sagt Sarah Jäger, Meteorologin des Deutschen Wetterdienst (DWD). In der Nacht kühlt es auf 16 Grad ab – gute Voraussetzungen für einen erholsamen Schlaf.

Am Wochenende soll es dann laut Prognose trocken bleiben. Der Samstag starte laut Jäger zwar mit vielen Wolken, im Laufe des Tages werde es aber wohl auflockern. Die Höchsttemperatur liegt am Samstag bei 27 Grad, so die Meteorologin. In der Nacht auf Sonntag könne eine Tiefsttemperatur von 14 Grad erreicht werden.

Der Sonntag ist von einem „freundlichen Sonne-Wolken-Mix geprägt“, prognostiziert der Deutsche Wetterdienst. Es bleibe trocken bei einer Höchsttemperatur von 29 Grad.