Wetter in Stuttgart: Goldener Herbst? So wird das Wetter am Wochenende

Die letzten Tage waren geprägt von dichtem Nebel in den Morgen- und Nachtstunden – und das wird sich so schnell nicht ändern, sagt Clemens Steiner vom Deutschen Wetterdienst. Doch wie steht es um die Chancen auf etwas Sonnenschein am Wochenende?

Das kommende Wochenende verspricht wenig Abwechslung beim Wettergeschehen. Laut Clemens Steiner vom Deutschen Wetterdienst (DWD) bleibt das Wetter stabil, allerdings nicht im Sinne von „goldenem Herbst“. Steiner fasst es knapp zusammen: „Das Wetter bleibt erst mal, wie es ist.“

Nebel bleibt weiter hartnäckig

Die Region Stuttgart verbleibt weiterhin unter hohem Luftdruck. Begleitet von einer ausgeprägten Nebel- und Hochnebelsituation. Besonders in den Morgenstunden erwartet uns verbreitet Nebel, der sich nur langsam lichtet. „Möglicherweise bleibt es entlang des Neckars sogar ganztägig trüb und neblig“, prognostiziert Steiner. Bereits am Donnerstag ist der Hochnebel über der Region deutlich spürbar, wird jedoch von Südwesten her leicht „angeknabbert“, sodass sich dort teils Lücken auftun.

Lesen Sie auch

Sonne in den bergigeren Lagen

In den kommenden Tagen verstärkt sich diese Wettersituation weiter. „Nicht nur in der ersten Tageshälfte“, so Steiner, wird Nebel dominieren, der vielerorts den ganzen Tag über anhält. Lediglich in den höheren, bergigen Lagen gibt es Chancen auf freundlicheres und sonniges Wetter.

Kein Niederschlag erwartet

Gute Nachrichten gibt es hingegen für all jene, die es trocken mögen: Die Niederschlagswahrscheinlichkeit bleibt gering, und die Stuttgarterinnen und Stuttgarter dürfen sich auf störungsfreie Bedingungen einstellen. Die Temperaturen erreichen am Freitag noch bis zu 20 Grad, ab dem Wochenende kühlt es jedoch auf etwa 17 Grad ab, ein Niveau, das voraussichtlich bis in die nächste Woche hinein Bestand haben wird. In den Nächten sinken die Temperaturen auf Tiefstwerte um die 6 bis 7 Grad.