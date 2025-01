Wetter in Stuttgart: Glättegefahr am Mittwoch, dann milderes Wetter

1 Auf den Straße kann sich am Mittwoch wieder Glatteis bilden. Foto: IMAGO/S. Gottschalk

Am Mittwoch könnte es in der Stuttgarter Umgebung aufgrund Glatteis erneut rutschig werden. Gegen Ende der Woche wird es voraussichtlich milder – mit Temperaturen im zweistelligen Bereich.











Der Dienstag ist in weiten Teilen der Region von Nebel geprägt, während sich die Sonne nur mühsam durchsetzt, erklärt Marco Puckert vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Am Nachmittag lockern die Wolken im Stuttgarter Stadtgebiet vereinzelt auf, sodass sich hier und da ein Blick auf den blauen Himmel zeigt. Die Temperaturen liegen bei etwa -2 Grad. In den sonnigen Bereichen kann es etwas wärmer werden und das Thermometer über den Gefrierpunkt steigen.