Wetter in Stuttgart: Frühlingshafte Temperaturen und Sonnenschein ziehen Menschen in die Stadt

6 Zahlreiche Menschen genießen die Sonne am Stuttgarter Schlossplatz. Foto: Andreas Rosar

Bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen zog es am Ostersonntag zahlreiche Menschen in Stuttgart an die frische Luft.











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Mit Sonnenschein und angenehmen Temperaturen wurde der Ostersonntag in Stuttgart zu einem echten Frühlingstag. Bis zu 23 Grad zeigte die Temperaturanzeige, nur wenige Wolken zogen am strahlend blauen Himmel daher. Zahlreiche Menschen lockte das Frühlingswetter ins Freie. Egal, ob auf den Treppen vor dem Königsbau, oder in der Schlange vor der Eisdiele der jeweiligen Wahl, zahlreiche Stuttgarterinnen und Stuttgarter sogen die Sonne regelrecht auf.