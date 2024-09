Das heiße Wetter verabschiedet sich in der Region Stuttgart. Zum Wochenstart fallen die Temperaturen deutlich. In der nächsten Woche braucht man statt kurzer Hosen und T-Shirts schon einen wärmeren Pulli. Auch den Regenschirm oder eine Regenjacke sollte man einpacken.

Zuvor kann es am Sonntagabend bei unwetterartigem Starkregen ungemütlich zugehen, wie Marco Puckert vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart berichtet. Für den Schwarzwald werden zudem stürmische Böen mit bis zu 70 Kilometern pro Stunde vorausgesagt.

Wetterumschwung in der Region Stuttgart

In den kommenden Tagen stehe ein markanter Wetterumschwung an, heißt es vom DWD. Grund dafür sei vor allem eine Kaltfront eines Tiefs namens „Yonca“, das im Verlauf des Sonntags von Westen her auf Deutschland übergreife. Die Folge: In den nächsten Tagen würden zunächst die 20-Grad-Grenze, später dann sogar die Marke von 15 Grad nicht mehr erreicht. „Der Herbst steht in den Startlöchern“, sagt DWD-Experte Puckert.

Temperaturen sinken auf 13 Grad

Schon in der Nacht zum Montag wird die Wolkendecke dichter. Am Montagvormittag wird der Regen heftiger. Die Temperaturen sinken deutlich auf Werte zwischen 18 und 22 Grad. Auch im weiteren Verlauf der Woche bleibt es wechselhaft und kühler. Starkregen und Gewitter werden laut DWD aber seltener. Für Dienstag und Mittwoch werden Höchstwerte bis zu 20 Grad vorhergesagt. Am Donnerstag sinken die Tageshöchstwerte dann auf nur noch 13 Grad, in den Morgenstunden fällt das Thermometer auf 13 Grad.