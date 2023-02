Wetter in Stuttgart

1 Ist der Frühling in Stuttgart angekommen? (Archivbild) Foto: imago images/Arnulf Hettrich/Arnulf Hettrich via www.imago-images.de

Die Woche beginnt mit Sonnenschein, blauem Himmel und frühlingshaften Temperaturen – doch am Mittwoch ändert sich die Lage. Ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst informiert.









Die Narren dürfte es freuen: Die kommenden Tage werden in der Landeshauptstadt Stuttgart „schön sonnig“, wie Thomas Schuster vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Telefon mitteilt. In der ersten Wochenhälfte sorge ein stabiles Hochdruckgebiet für Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen bis 15 Grad. Nachts bleibe es kühl, teilweise sei mit Bodenfrost zu rechnen – eine Glättegefahr schließt der Meteorologe jedoch aus.

Am Mittwoch verabschiedet sich der Frühling wieder: Ein Tiefdruckgebiet über Baden-Württemberg sorge für kalte Luft und viele Wolken, wie der DWD informiert. In der Nacht zum Donnerstag sei außerdem Regen zu erwarten. „Dann wird es nur noch kälter“, erklärt Schuster und ergänzt: „Pro Tag fallen die Temperaturen um zwei bis drei Grad Celsius.“ Am Wochenende prognostiziert der DWD eine Höchsttemperatur von sechs Grad.