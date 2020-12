Wetter in Stuttgart

1 Die Solitude in Stuttgart unter leichtem Zuckerguss – vielleicht bekommt die Region am Mittwoch Schnee. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Tief Yvonne hat eher trübes Wetter im Gepäck. Für Mittwoch erwarten die Meteorologen Niederschläge, die dem Süden Deutschlands auch Schnee bescheren könnten.

Offenbach - Das vielerorts trübe Wetter der vergangenen Tage hält Deutschland auch weiterhin fest im Griff. Ursache dafür ist das Tief Yvonne, das nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) im Laufe der kommenden Woche in Mitteleuropa vorherrscht. Dabei zieht der Regen bis Montagmittag in Richtung Belgien, Niederlande und Luxemburg sowie zur Nordsee ab.

Für Baden-Württemberg erwarten die Meteorologen Regen, im Bergland dagegen Schnee. Im Laufe des Tages lockern sich die Wolken auf und es wird trocken. Die Höchstwerte liegen bei null und sieben Grad. Auch am Dienstag bleibt es bewölkt, dafür aber meist trocken. In Oberschwaben rechnen die Wetterexperten mit Nebel. Die Höchstwerte liegen bei minus zwei bis plus drei Grad.

Lesen Sie auch: Ein Hauch von Schnee am 1. Dezember

Am Mittwoch sollen von Süden her neue Niederschläge aufkommen. Sie weiten sich vor allem auf die Ost- und Südosthälfte Deutschlands aus und fallen vor allem im Bergland als Schnee oder Schneeregen. Dabei könnte auch Baden-Württemberg ein paar Flocken abbekommen.