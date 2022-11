1 Am Donnerstag wird es ungemütlich in Stuttgart. Foto: imago/Arnulf Hettrich/Arnulf Hettrich

Es wird windig in Baden-Württemberg: Während es in Stuttgart bei starken Böen bleibt, ist auf der Alb und im Schwarzwald Sturm angesagt. Und dann wird es auch kühler.















Link kopiert

Am Donnerstag weht den Stuttgarterinnen und Stuttgartern ein kräftiger Wind um die Ohren – es wird stürmisch in der Landeshauptstadt. „Wir befinden uns im Einfluss einer lebhaften Strömung“, sagt Clemens Steiner, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart. Für manche Gegenden in Baden-Württemberg hat der DWD Windwarnungen herausgegeben.

Der Sturm fegt zunächst über die westlichen, dann über die nördlichen Landesteile und erreicht am Nachmittag auch Oberschwaben. Er gehört zu einer unbeständigen Wetterfront, die uns von Westen her überquert.

Starke Böen im Flachland, Sturm auf den Gipfeln

„In den Niederungen erwarten wir mit 55 km/h Windgeschwindigkeit steife bis starke Böen“, so Steiner. Darauf muss man sich auch in Stuttgart einstellen. Im Bergland – Schwäbische Alb und Schwarzwald – werden 60 km/h starke, stürmische Böen erwartet. Auf den Gipfeln des Schwarzwaldes, dem Feldberg zum Beispiel, kann der Sturm Windgeschwindigkeiten von 70 bis 75 km/h erreichen.

Unsere Empfehlung für Sie Novemberwetter in Stuttgart Es ist zu warm und bleibt zu warm Jeder zweite Tag im November ist bislang wärmer als gewöhnlich. 2022 darf man sich darüber ganz besonders freuen – ebenso wie über eine Prognose des Deutschen Wetterdiensts.

Im Flachland flaue der Wind zum Abend hin ab, sagt der Meteorologe. Während es tagsüber öfter auflockert und die Sonne durchblickt, wird es am Abend wieder regnen.

Mit 15 Grad bleibt es auch am Donnerstag in Stuttgart ungewöhnlich mild für Mitte November. Kühler wird es laut den Prognosen des DWD erst in der Nacht zum Sonntag. Dann steigt bei Bodenfrost auch die Glättegefahr. Zum Wochenbeginn kann es sogar schneien – allerdings nur im Bergland.