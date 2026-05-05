Wetter in Stuttgart: Der April war viel zu trocken

Der Wachstumsmonat April geizt mit Regen. Dafür wirft sich die Sonne ins Zeug und scheint knapp 250 Stunden. Wie schaut es an den Eisheiligen aus?
April 2026: Ein Traktor zerrt eine Egge über einen braunen Acker am Stadtrand von Stuttgart und zieht dabei eine Schleppe aus Staub hinter sich her, die der Wind größtmöglich verteilt und weitertreibt. Auf den oft schon frühlingsfrisch gereinigten Fenstern legt sich zu dem Ackerstaub zudem in der ganzen Stadt ein Film aus Blüten- und Saharastaub. Auf den Straßen rollen gepuderte Autos in der gleißenden Frühjahrssonne. Von Pollen geplagte Menschen tragen Masken und blicken flehentlich in den oft blauen Himmel.