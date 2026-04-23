Angenehm warme Temperaturen, Sonne und ein prall gefülltes Programm: Stuttgart steht ein echtes Frühlingswochenende bevor. Die Aussichten zum Ausgehen könnten nicht besser sein.

Wer die Wahl hat, hat die Qual. An Angeboten für Veranstaltungen mangelt es am Wochenende in Stuttgart jedenfalls nicht. Das Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen lockt mit Riesenrad und Bierzelten. Daneben gibt es zahlreiche Sport- und Musikevents. Und das Wetter? Es soll an diesem Wochenende in Stuttgart angenehm werden. Vor allem soll es keinen Regen geben. Auf Nachfrage unserer Redaktion teilte Marc Joußen, Meteorologe beim Deutscher Wetterdienst, mit, dass sich die aktuelle Wetterlage zunächst nicht ändern wird.

Der Samstag zeigt sich dabei besonders freundlich: viel Sonne, kaum Wolken und Temperaturen, die im Stuttgarter Raum auf bis zu 22 Grad Celsius klettern können – in Baden-Württemberg werden es 20 bis 24 Grad. Damit wird der Samstag der wärmste Tag des Wochenendes – ein perfektes Timing für alle, die draußen unterwegs sind.

In der Nacht ist Bodenfrost möglich

Am Sonntag kommt dann etwas Bewegung in die Sache: Hohe Wolkenfelder ziehen durch und können die Sonne zeitweise verdecken. Insgesamt bleibt es aber auch am Sonntag freundlich. Die Temperaturen gehen leicht zurück und erreichen rund 19 Grad – weiterhin angenehm.

Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus nördlicher bis nordöstlicher Richtung mit einzelnen stärkeren Böen, vor allem in höheren Lagen. Während es tagsüber T-Shirt-Wetter gibt, wird es nachts durchaus frisch. In Stuttgart sinken die Werte laut dem Experten auf etwa drei bis fünf Grad. In Baden-Württemberg kann es lokal sogar zu Bodenfrost kommen.

Alles in allem bleibt ein Wochenende, das wie gemacht ist für einen Besuch auf dem Wasen, vor der Konzertbühne oder im Stadion.