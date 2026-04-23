Angenehm warme Temperaturen, Sonne und ein prall gefülltes Programm: Stuttgart steht ein echtes Frühlingswochenende bevor. Die Aussichten zum Ausgehen könnten nicht besser sein.
Wer die Wahl hat, hat die Qual. An Angeboten für Veranstaltungen mangelt es am Wochenende in Stuttgart jedenfalls nicht. Das Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen lockt mit Riesenrad und Bierzelten. Daneben gibt es zahlreiche Sport- und Musikevents. Und das Wetter? Es soll an diesem Wochenende in Stuttgart angenehm werden. Vor allem soll es keinen Regen geben. Auf Nachfrage unserer Redaktion teilte Marc Joußen, Meteorologe beim Deutscher Wetterdienst, mit, dass sich die aktuelle Wetterlage zunächst nicht ändern wird.