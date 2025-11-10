Wetter in Stuttgart: Bis zu 18 Grad – im Kessel wird’s nochmal mild

Angenehm mild und bis zu 18 Grad – Stuttgart erlebt ein spätherbstliches Zwischenhoch. Doch wer auf ein warmes Wochenende hofft, wird enttäuscht. Das sind die Aussichten.
Das Wetter zeigt sich in Stuttgart in dieser Woche zeitweise von seiner ausgesprochen milden Seite. Am Donnerstag scheint laut Meteorologin Helga Scheef vom Deutschen Wetterdienst (DWD) „überwiegend die Sonne bei wenigen Wolken und schwachem Wind“. Das Thermometer könnte dabei tatsächlich bis auf 18 Grad klettern – „für einen November natürlich deutlich zu warm“, betont Scheef.