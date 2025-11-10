Wetter in Stuttgart: Bis zu 18 Grad – im Kessel wird’s nochmal mild

Angenehm mild und bis zu 18 Grad – Stuttgart erlebt ein spätherbstliches Zwischenhoch. Doch wer auf ein warmes Wochenende hofft, wird enttäuscht. Das sind die Aussichten.

Das Wetter zeigt sich in Stuttgart in dieser Woche zeitweise von seiner ausgesprochen milden Seite. Am Donnerstag scheint laut Meteorologin Helga Scheef vom Deutschen Wetterdienst (DWD) „überwiegend die Sonne bei wenigen Wolken und schwachem Wind“. Das Thermometer könnte dabei tatsächlich bis auf 18 Grad klettern – „für einen November natürlich deutlich zu warm“, betont Scheef.

Auch der Freitag bleibt freundlich: „Hier und da mal Wolkenfelder, aber ansonsten eigentlich überwiegend Sonnenschein“, fasst Scheef zusammen. Rund 17 Grad sind möglich, mit Regen ist nicht zu rechnen.

Wetterwechsel am Samstag

Wer sich jetzt auf ein mildes Wochenende freut, dürfte enttäuscht werden. Denn pünktlich zum Samstag kündigt sich laut dem DWD ein Wetterwechsel an. „Tendenziell gibt es ein bisschen mehr Bewölkung und womöglich auch mal etwas Regen“, sagt Scheef. Die Temperaturen sinken – auf etwa 12 Grad am Samstag bei stark bewölktem Himmel. In der Nacht zum Sonntag kann es sogar auf drei Grad abkühlen.

Für den Sonntag selbst werden tagsüber nur noch rund zehn Grad erwartet. Auch ein paar Regentropfen könnten dabei sein. „Die Regenwahrscheinlichkeit nimmt zu, aber das ist mit etwas Unsicherheiten behaftet“, erklärt Scheef. Insgesamt bleibt es also wechselhaft – und der kurze November-Sommer verabschiedet sich genauso plötzlich, wie er gekommen ist.