Wetter in Stuttgart: Bis zu 17 Grad und Sonnenschein – die nächsten Tage werden frühlingshaft

Am Mittwoch schaute zur Mittagszeit die Sonne raus und auch in der Pflanzenwelt sind die ersten Frühlingsboten zu finden. Donnerstag und Freitag wird es laut Deutschem Wetterdienst frühlingshaft.

Am Mittwoch waren die Temperaturen in Stuttgart von morgendlichen drei Grad auf bis zu 14 Grad zur Mittagszeit geklettert, die Sonne schien mehr als eine Stunde. Da kommen Frühlingsgefühle auf, nicht nur weil Valentinstag ist. „Die nächsten Tage wird es wirklich frühlingshaft“, sagt ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Stuttgart. Von frühlingshaft spreche man beim DWD ab Temperaturen von 15 Grad.

„Am Donnerstag gibt es bis zu 16 Grad, am Freitag bis zu 17 Grad“, so der DWD-Sprecher. Am Donnerstag sei es trocken und immer wieder bewölkt, aber doch sonnig. Am Freitag bleibe es weiterhin trocken, nach wie vor bewölkt und die Sonne schaue nur zeitweise raus. „Das sind aber dennoch ungewöhnliche Temperaturen für diese Jahreszeit“, sagt der Sprecher des DWD.

In der Nacht zum Samstag sorge eine aufziehende Kaltfront wieder für kälteres Wetter. Die Temperaturen steigen nicht über zwölf Grad, bis in den Mittag hinein ist mit Regen zu rechnen. Den restlichen Samstag und Sonntag bleibe es trocken und bei maximal 12 Grad, wobei sich die Sonne auch am Sonntag hinter Wolken versteckt halte. „Nächste Woche bleibt es bei um die zehn Grad, was eher der aktuellen Jahreszeit entspricht“, so der DWD-Sprecher.