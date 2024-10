Vor allem in den frühen Morgenstunden ist Vorsicht angesagt: Der Himmel hält sich eher bedeckt. Im Laufe der Woche gibt es dann aber doch einen Lichtblick.

Typisch für den Herbst beginnen die kommenden Tage in den frühen Morgenstunden neblig und trüb. Zum Wochenbeginn erwartet Meteorologe Peter Crouse vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart zeitweise Regen oder Schauer.

Nachmittags kann mit geringer Wahrscheinlichkeit ein kurzes Gewitter auftreten, die Höchstwerte liegen am Montag tagsüber etwas unter 17 Grad. Am Dienstag wird es überwiegend trocken und einen Tick wärmer, stellt der Meteorologe in Aussicht und prognostiziert Höchstwerte von bis zu 18 Grad.

Auf sonnige Tage darf man sich im Raum Stuttgart am Donnerstag und Freitag freuen, es wird heiter bis sonnig mit Temperaturen bis zu 20 Grad.

Gegen Ende der Woche erreicht dann jedoch eine Kaltfront die Region, es ist vermutlich Regen zu erwarten. „Das ist jedoch noch unsicher“, so Crouse.