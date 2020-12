Wetter an Silvester in Stuttgart

1 Ein Foto, das am Neujahrsmorgen entstehen kann: Feine Schneeflocken haben sich auf Winterlingen niedergelassen. Foto: dpa/Bernd Settnik

Das Wetter zeigt sich am Ende des Jahres 2020 erst schaurig, dann versöhnlich. In der Neujahrsnacht lohnt sich für die Menschen im Großraum Stuttgart der Blick aus dem Fenster.

Stuttgart - Das Corona-Jahr 2020 mit all seinen Besonderheiten bleibt den Menschen sicherlich im Gedächtnis. Clemens Steiner blickt versöhnlich auf den Jahresausklang. Der Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) sagt: „Wenn die Leute schon an Silvester nicht böllern dürfen, dann lohnt sich immerhin der Blick aus dem Fenster.“ Der Wetterexperte gibt eine Prognose für die Neujahrsnacht ab, nach der sich die Menschen im Großraum Stuttgart auf weiße Flocken freuen dürfen.

Örtliche Schauer bei Tag und Nacht

Doch bis dahin wird es durch die aktuell kalte Luftmasse zu örtlichen Schauern kommen, die je nach Höhenlage auch zu Schneeschauern werden können. So dürften sich manche Stuttgarter in Höhenlagen am frühen Mittwochmorgen über liegengebliebenen Schnee freuen. Doch aufgepasst: Der Meteorologe warnt vor Glätte auf den Straßen. Die Temperaturen liegen tagsüber bis zum morgigen Mittwoch bei 4 bis 5 Grad, in der Nacht bei minus 1 Grad. Außerdem weist der Meteorologe darauf hin, dass die Warnung des DWD für den heutigen Dienstag, die Glätte, Frost, schweren Sturmböen und Schneeverwehungen voraussagte, bis zum Abend ausläuft.

Wetterwechsel zu Silvester

Pünktlich zu Silvester gibt es einen Wetterwechsel. „Am Donnerstag ändert sich die Lage. Es bleibt am Tag überwiegend trocken“, sagt Clemens Steiner vom DWD. Am Abend ziehen laut dem Meteorologen dann Wolken auf, die zu Regen führen, der anders als Schauer breitflächiger auftritt. Der Niederschlag wird den Großraum Stuttgart gegen Abend erreichen. Mit einsetzender Dunkelheit und nächtlichen Temperaturen von minus 1 bis 3 Grad geht der Regen dann in leichten Schneefall über. Der Meteorologen geht davon aus, dass der Schnee bis in den ersten Tag des neuen Jahres fällt.

Am Morgen erwartet die Menschen dann ein trockener, aber kalter 1. Januar. Vielleicht liegt dann sogar noch Schnee, um durch die weiße Pracht den ersten Spaziergang des Jahres zu machen – natürlich unter Einhaltung der Coronaregeln.